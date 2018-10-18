28 ألف بطاقة «الشفاء» خاصة بالطلبة مكدّسة في مراكز «كناص»

فيما بلغ عدد المنتسبين في ولاية الجزائر أزيد من 123 ألف طالب

15 يوما فقط لتسليم بطاقات «الشفاء» لطلاب الجامعات

كشف، أمس، محفوظ إدريس، مدير وكالة الجزائر للمؤمنين اجتماعيا، أنّ 28 ألف بطاقة «الشفاء» خاصة بالطلبة تتواجد مكدسة على مستوى مراكز الدفع.

وقال مدير وكالة الجزائر، خلال الندوة الصحافية التي عقدت، أمس، بمقر الوكالة حول الحملة التحسيسية لفائدة الطلبة الجامعيين، إن عدد الطلبة المنتسبين إلى الوكالة قد فاق عددهم 123 ألف طالب، من بينهم 35 ألف طالب مسجل خلال الموسم الجامعي 2017/ 2018.

مشيرا إلى أن عدد بطاقات «الشفاء» غير المسلّمة إلى أصحابها يقدر بـ28 ألف بطاقة، لا تزال إلى غاية الآن متواجدة على مستوى مراكز الدفع.

وقال إدريس، إن الوكالة تعتزم تنظيم أبواب مفتوحة لفادئة الطلبة الجامعيين، على مستوى كبرى الجامعات في الجزائر العاصمة، من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، وهي جامعة «هواري بومدين» بباب الزوار و«جامعة الجزائر 2 يوسف بن خدة» و«جامعة الجزائر 3» في بوزريعة.

مشيرا إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق تعريف الطلبة الجامعيين بحقوقهم وواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي، من خلال الحصول على بطاقة «الشفاء»، للاستفادة من الأداءات العينية في مجال التأمين على المرض.

وأكد المتحدث، أن الطلبة لا يمكنهم الاستفادة من عطل الأمومة والتعويض عن حوادث العمل، لأنهم لا يملكون كشوفات رواتب يتم من خلالها احتساب القيمة المرجعية للتعويض، فضلا عن أن مساهمتهم تقدر بـ2 ٪ لا غير.

وأوضح مدير الوكالة، أن مصالح الضمان الاجتماعي، ستعمل على توفير بطاقات «الشفاء» للطلبة الجامعيين، والتي سيتسلموها على مستوى الجامعات التي يدرسون بها، من دون تنقلهم، حيث تم تفعليها آليا وتجهيزها بناءً على المعلومات الموجودة في بطاقة التعريف البيومترية.

وفي السياق ذاته، فإن الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة «الشفاء» الخاصة بهم يمكنهم الحصول على رقم تسجيل مباشرة لدى التحاقهم بالجامعات، من خلال ملء استمارة التصريح وطلب الانتساب القابلة للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، مع إرفاقها بنسخة من شهادة الميلاد رقم 12 وشهادة التسجيل في الجامعة، حيث يتم تسليم البطاقات وتجهيزها في ظرف 15 يوما فقط.