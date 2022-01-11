28 جريحا في حادث اصطدام تسلسلي بالطريق السيار شرق-غرب

أصيب 28 شخصا بجروح من بينهم اثنان في حالة خطيرة في حادث مرور وقع ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على مستوى الطريق السيار شرق- غرب. في شطره الرابط بين الشفة إتجاه موزاية غرب البليدة.

وحسبما علم من مصالح الحماية المدنية، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية. تمثل هذا الحادث الذي تدخلت من أجله تسعة وحدات للحماية المدنية في اصطدام تسلسلي بين حافلة لنقل المسافرين. وأخرى لنقل العمال وشاحنة وأخرى ذات مقطورة.

كما تسبب الحادث أيضا في إصابة 15 شخصا بحالة صدمة، وفقا لنفس المصدر.

وتم تحويل كافة المصابين إلى المستشفى الجامعي فرانس فانون حيث يتلقون العلاج.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.

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