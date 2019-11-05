28 ٪ من الأطباء المتخصصين لم يلتحقوا لأداء الخدمة المدنية..!

أغلبهم سجلوا في ولايات الجنوب

8 تخصصات طبية تسجل عجزا كبيرا بولايات الجنوب

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصّحة، أن 28 ٪ من الأطباء المتخصصين، لم يتوجهوا لأداء الخدمة المدنية، في ولايات الجنوب.

حيث التحق ما مجموعه 972 طبيب بمناصب عملهم.

وحسب الدراسة الأخيرة التي قامت بها مديرية الموارد البشرية على مستوى وزارة الصحة، فإن المناصب المالية

التي تم فتحها لضمان تغطية صحية كاملة، قدر عددها بـ 1343 منصب مالي، إلا أنه من مجموع الأطباء

الأخصائيين الموجهين، لم يلتحق سوى 972 طبيب لأداء الخدمة المدنية، أي ما یمثل 72 من المئة فقط، مقابل 28 من المئة لم يلتحقوا بمناصبهم.

وحسب ذات المصدر، قدر عدد الأطباء الذین قرروا الاستقرار في ولایيات الجنوب، 323 طبيب من أصل 1343.

كما لوحظ أنه من مجموع 3439 طبيب أخصائي باشروا نشاطهم خلال 05 سنوات الأخيرة، لا یوجد منهم في حالة نشاط فعلي إلا 1078 أو ما نسبته 31 من المئة.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الصحة أن التخصصات الطبية الأكثر طلبا، والتي ستعمل مصالحها على تدعيمها في ولايات الجنوب.

تخص كلاًّ من طب النساء والتوليد، جراحة العظام والرضوض، التخدیر والإنعاش، الطب الداخلي، طب الأطفال، التصویر الطبي وعلم الأشعة، الجراحة العامة وجراحة الأطفال.

ولتدارك الأوضاع، قررت وزارة الصحة، مؤخرا، تعويض النقص في الأطباء الأخصائيين، من خلال تكوين الأطباء العامين.

حيث تتضمن شروط الاستفادة من الإجراء، أن یقل سن المعني عن أربعين سنة عند تاریيخ الالتحاق بالتكویين.

مع وضع الأطباء الذیين یيستفيدون من هذا الإجراء في وضعية انتداب، واحتفاظهم علاوة على مرتباتهم

الأساسية بالمنح والعلاوات والمزایا التي كانوا یيستفيدون منها بصفتهم موظفین بما فيها تعویض المنطقة.

والتي تُدفع من طرف مؤسساتهم الأصلية.