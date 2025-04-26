281 مُصابا.. إنفجار قوي يهز ميناء رجائي في إيران

هز إنفجار قوي، ميناء “الشهيد رجائي” جنوبي إيران، اليوم السبت، قرب مبنى إداري في المكان، وترددت أنباء عن انفجار خزان للوقود.

وحسب وسائل إعلام محلية، أصيب 281 شخصا على الأقل، في انفجار كبير وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وهز انفجار هائل منطقة ميناء الشهيد رجائي، وامتدت موجة الصدمة لمسافة بعيدة عن موقع الانفجار. مما تسبب في أضرار بالمباني المكتبية القريبة.

وذكرت مصادر محلية أن السكان شعروا بهزة أرضية خفيفة في أعقاب الانفجار.

وتناقلت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصور لتشكل “سحابة الفطر” جراء الانفجار.

وسُمع بعد لحظات على دوي الانفجار، أصوات الإنذارات بحالة الطوارئ وخروج أشخاص وعمال من مراكز عملهم في الميناء.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية، باباك يكتاباراست، في مقابلة مع وكالة أنباء “موج”، إنه فور علمهم بالانفجار في رصيف “شهيد رجائي” في بندر عباس. تم إرسال قوات الإنقاذ التابعة لهم إلى مكان الحادث.

وأضاف أنه “تم إرسال 10 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف إلى مكان الحادث..”.

ومن جهته، صرّح رئيس منظمة الإغاثة في “الهلال الأحمر” باباك محمودي: “قبل لحظات وقع انفجار في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس وقشم”.

وفور تلقي النبأ، تم إرسال أربع فرق عملياتية للاستجابة السريعة تابعة لجمعية الهلال الأحمر في محافظة هرمزجان. تتضمن رجال الإنقاذ والمسعفين، إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تعليق أنشطة الميناء حتى تتم السيطرة على الوضع بسرعة من قبل قوات الأمن والإغاثة.

ورجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء.

وأكد التلفزيون الإيراني أن مصدر الإنفجار، حاوية غير معروف حتى الآن ما كان بداخلها، لكن لم يكن منشأه خزان الأمونيا.

https://x.com/Tasnimnews_Fa/status/1916056020457079292