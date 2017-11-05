29 قضية الإنتماء إلى “داعش”  أمام محكمة الدار البيضاء

برمجت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، خلال الدورة الجنائية العادية لعام 2017-2018، المزمع انطلاقها يوم 26 نوفمبر الجاري 144 قضية جنائية.

وتصدّرت الدورة التي ستستمر إلى غاية 21 ديسمبر المقبل، قضايا الإرهاب ب29 ملفا يتعلق بالإنخراط في الجماعات الإرهابية بالخارج “داعش”.

وستعالج المحكمة أول ملف يتعلق ب6 متهمين بينهم 3 فارين، متابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وجناية محاولة الإنخراط.

واحتلت قضايا القتل المرتبة الثانية ب20 قضية جنائية، أبرزهم قضية سفاح بلكور وهي أخطر جريمة عالجتها مصالح أمن بمقاطعة حسين داي.

وعرضت الدورة الجنائية أيضا 19 قضية أخلاقية، تتعلق بالإغتصاب وهتك العرض أغلب ضحاياها قصّر.

ونوّه مجلس قضاء العاصمة، أن الدورة الجنائية ستتبع بعد حلول العام الجديد 2018، بجدول تكميلي يضم حوالي 500 قضية جنائية.

ياسمينة دهيمي