29.1- درجة.. موجة برد قياسية تضرب الصين

تم تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة المنخفضة في الصين، اليوم الخميس، حيث عانت البلاد من موجة برد مستمرة.

وأشار المكتب الوطني للأرصاد الجوية إلى أن أكثر من 20 محطة في عدة مواقع عبر الإقليم. سجلت أدنى مستوياتها التاريخية لشهر ديسمبر في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وكان هذا هو الحال بشكل خاص في هوهيهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية (شمال الصين). حيث انخفض الزئبق إلى -29.1 درجة مئوية، محطمًا الرقم القياسي الذي يبلغ عمره 70 عامًا تقريبًا.

وأصدرت السلطات تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة في منطقة واسعة في شمال وشرق وجنوب شرق البلاد.

وتأتي هذه الموجة الباردة الشديدة بعد صيف شهد حرارة قياسية وفيضانات مدمرة، خاصة في شمال البلاد.

ويحذر الخبراء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة تجعل هذه الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تواترا.

وقال المكتب الوطني للأرصاد الجوية يوم الأربعاء إن خمس محطات في البلاد سجلت أرقاما قياسية للبرد. بما في ذلك -33.2 درجة في مدينة داتونغ الشمالية.