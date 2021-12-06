2900 مليار دينار راحت فالريح و1200 عقار صناعي غير مستغل

كشف الوزيرالأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم خلال إختتام فعاليات ندوة الإنعاش الإقتصادي عن إلتهام المؤسسات العمومية لمبالغ ضخمة. وفي كلمة القاها بالمناسبة قال الوزير الاول ان مبلغ 2900 مليار دينار صرفتهم المؤسسات العمومية في السنوات الاخيرة دون جدوى.

وبهذا الخصوص أكد الوزير الاول على ضرورة إعادة النظر في تسيير ههذ المؤسسات من خلال فتح رأسمالها على البورصة او إبرام عقود بجاعة وإخضاع مسيريها لمتابعة دورية تكون سنوية أوكل 6 أشهر.

كما اكد أيمن بن عبد الرحمان على أن التمويل البنكي هو المرافق الأمين للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين. وبالرغم من الإختلالات التي يعاني منها إلا أنه داعم للإستثمار الوطني. كما قال الوزير الأوّل أن الحكومة تعمل وتسعى لترقيع الإختلالات والتجاوزات التي تطال النظام البنكي.

وواصل الوزير الاول ان 10 مليار دولار أمريكي قدمت كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين. وكانت بدون مقابل في خلق الثروة ومناصب الشغل. مؤكدا أنه يتعين الآن تغيير كل هذه المقاربات.

وفي ذات السياق أكد بن عبد الرحمان على انه يجب إعادة النظر في نظام التحفيزات التي يقدم حاليا ويستفيد منه بعض أصحاب الريع. وتوجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب المناطق.

أما بخصوص العقار الصناعي الذي تم توزيعه في السنوات الاخيرة دون إستغلاله قال الوزير الأول أنه تم إحصاء 1200 عقار صناعي غير مستغل. كما كشف أن عملية البحث والتحري أسفرت عن إكتشاف ألاف الهكتارات منها موزع وغير مستغل وهناك من لم يوزع بعد.

هذا وقال الوزير الأول انه من غير المعقول منح الدولة لعدة أراضي و عقارات منذ سنوات غير أنها لم تستغل من طرف المستثمرين لحد الآن. كما ان هناك أشباه مستثمرين استولو على هذه الأراضي بهدف المضاربة وليس الاستثمار.

وأوضح ابن عبد الرحمان انه سيتم معالجة ذها الامر بانشاء الوكالة الوطنية الوطنية للعقار سيتم حل مشاكل العقار بالشفافية التامة. وتوزيع هذه العقارات الصناعية على من يستحقها ويستغلها. كما ستعمل الحكومة جاهدة كما أمر رئيس الجمهورية بتطهير العقار الصناعي والسياحي والفلاحي وتثمين دوره في عجلة التنمية.

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أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن التمويل البنكي هو المرافق الأمين للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين. وبالرغم من الإختلالات التي يعاني منها إلا أنه داعم للإستثمار الوطني.

وقال الوزير الأول خلال إختتام فعاليات ندوة الإنعاش الإقتصادي، أن الحكومة تعمل وتسعى لترقيع الإختلالات والتجاوزات التي تطال النظام البنكي.

كما كشف بن عبد الرحمان عن الأرقام الخاصة بلملفات قروض الإستثمار المدروسة من خلال الوكالات البنكية. والتي بلغ عددها سنة 2019، 96 ألف و500 ملف، وبلغت سنة 2020 104 ألف و164 ملف، كما بلغ عددقروض الإستثمار إلى غاية سبتمبر 2021، 142 ألف و78 ملف إلى غاية شهر سبتمبر.

وبالنسبة لملفات قروض الإستغلال قال الوزير أنها بلغت سنة 2019، 162 ألف و89 ملف، و168ألف و275 ملف سنة 2020. كما بلغ عدد ملفات قروض الإستغلال أزيد من 168 ألف ملف إلى غاية سبتمبر 2021.

كما بلغت التمويلات البنكية لقروض الإستثمار سنة 2019، 1870 مليار دج، وقروض الإستغلال خلال ذات السنة بلغت 2758 مليار دج.

وسنة 2020 بلغت قروض الإستثمار 1859 مليار دج، وقروض الإستغلال 2872 مليار دج. كما بلغت قروض الإستغلال إلى غاية سبتمبر 2021 أزيد من 21 ألف مليار دج، وقروض الإستغلال خلال ذات الفترة بلغت 3059 مليار دج.

وقال الوزير الأول بن عبد الرحمن أن مجموع التمويلات البنكية بلغت 14 ألف و44 مليار دينار. كما بلغت التمويلات بصفة إجمالية التي مُنحت على مستوى البنوك الوطنية أزيد من 842 ألف دج منها نسبة 44 بالمائة مُنحت لقطاع الصناعة.

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