3سنوات حبسا لموظف بالبنك الوطني الجزائري إختلس أكثر من مليار سنتيم 

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو (ع.عبد النور). موظف سابق بالبنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد مع تحميله المصاريف القضائية، على خلفية متابعته. بتهم اختلاس أموال عمومية وصلت إلى أكثر من مليار سنتيم.

تفاصيل قضية الحال حسب ما دار في جلسة المحاكمة السابقة ان المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 13 ديسمبر 2006. والذي قضى بإدانته بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر بالقبض عليه. بعدما كان يقوم بتحويل مبالغ مالية خيالية من حسابات المواطنين بالبنك الوطني وكالة ديدوش مراد إلى حسابه الشخصي. على شكل دفوعات إلى أن وصلت عددها الإجمالي الى 15 مليون دج.

وبعد مثول المتهم (ع.عبد النور ) أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه. كما صرح أن وظيفته تتعلق بمراقبة إسم ولقب الزبون بتحويل الأموال على جهاز الإعلام الآلي. وأضاف انه لا يعمل في كشف الحسابات و لم يتجاوز حدود وظيفته، وأكد انه لم يختلس فلسا واحدا من البنك.

وللتذكير وكيل الجمهورية سبق و أن إلتمس للمتهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 2 ملايين دج غرامة مالية. نافذة قبل ان يصدر القاضي الحكم السالف ذكره.

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