3 آلاف دينار غرامة لـ”الفيمي” و5 آلاف لخرق “الفو روج”

“النهار” تنشر قيمة الغرامات المالية وتصنيف المخالفات المرورية

المصالح الأمنية تلقت مراسلات تضمنت قائمة المخالفات المرورية وقيمة الغرامة المناسبة

تطبيق الإجراء الجديد وفرض الغرامات بداية من يوم الثلاثاء

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن قائمة غرامات المخالفات المرورية لسائقي المركبات في أعقاب إلغائها للإجراء الخاص بتعليق وسحب رخص السياقة بموجب قرار وزراي مشترك يوم عشرين جانفي الماضي، يتم بموجبه الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

وبحسب القائمة النهائية التي تحصلت “النهار” على نسخة منها والتي استلمت الجهات الأمنية نسخة منها عشية الانطلاق في تطبيقها على المخالفين بداية من الثلاثاء المصادف للفاتح من فيفري الداخل، فإن قيمة الغرامة التي ستفرض على فئة الراجلين المخالفين للقواعد التي تنظم سيرهم لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية، قد حددت بألفي دينار وهي نفس الغرامة التي ستفرض عند مخالفة قواعد وضع حزام الأمن من قبل راكبي مركبات ذات محرك، فيما ترتفع إلى ثلاثة ألاف دينار عند السماح للأطفال الأقل من عشر سنوات بالركوب في المقاعد الأمامية أو عند وضع مادة معتمة أو أي مواد بلاستيكية على زجاج السيارات، أما في حال مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز بإشارات الأمر بالتوقف التام، فإن هذه المخالفة هذه وغيرها مصنفة من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بخمسة ألاف دينار كغرامة.

*الدرجة الأولى: يعاقب عليها بغرامة جزافية بقيمة 2000 دينار وتشمل:

مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات

مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية

مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وعند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنية

مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق

مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لاسيما القواعد باستعمال الممرات المحمية

مخالفة الأحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة الإنارة أو إشارة السيارات

مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي مركبات ذات محرك

*الدرجة الثانية: يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ2500 دينار وتشمل:

مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الضوئي

مخالفة الأحكام المتعلقة المرور في أوساط الطرق أو المسالك أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أوحواف الطرف المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا أو لمرور الراجلين

مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور

مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة

مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الإختبارية

مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل

مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف والوقوف

-مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل

مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عد التصريح بتغيير قامة مالك المركبة

مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10% والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات

*الدرجة الثالثة: يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ3000 دينار وتشمل:

مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10% وتقل عن 20% والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق وكل صنف من أصناف المحركات

مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو القيادة في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات

مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق المركبة ذات محرك

مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة لسائقي الدراجات المتحركة والدراجات النارية وراكبيها

مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الإستعجالي للطريق السيَّار أو الطريق السريع

مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقوف والتوقف الخطيرين

مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية

مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون مجال للرؤية كاف

مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أي مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة

مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح على التغييرات التي أجريت على المركبة

مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزام حائزي رخصة السياقة في الفترة الاختيارية للتكوين وعلى نفقتهم

مخالفة الأحكام المتعلقة بطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها

مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزامية المراقبة التقنية الدورية للمركبات

*الدرجة الرابعة: يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ5000 دينار وتشمل:

مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض

مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات و أولوية المرور

مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز بإشارات الأمر بالتوقف التام

مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة على الطرق السيارة والطرق السريعة

مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق مركبة أثناء محاولة تجاوزه من أي سائق آخر

مخالفة الأحكام المتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية

مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص “9 مقاعد” أو لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار.