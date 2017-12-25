3 آلاف وحدة سكنية منتظرة بتيسمسيلت

أعلن اليوم الإثنين، عبد القادر بن مسعود، والي تيسمسيلت، أنه سيتم إستلام حوالي 3 آلاف مسكن عمومي إجاري قريبا.

وأضاف الوالي، أنه سيشرع في توزيع الحصص السكنية للقضاء على الأحياء القصديرية، وهذه العملية ستتم بفضل المدير العام للتٌرقية والتسيير العقاري.

ومن جهة أخرى أبدى”بن مسعود”، إستيائه من مسؤولي قطاع السكن بالولاية، لعدم إنطلاق مشروع أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية.

كما سجّل مشروع 5 آلاف وحدة سكنية ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014، والذي لم ينطلق منذ عدة سنوات.

وأكد والي تيسمسيلت أنه سيتم إلغاء قرارات الإمتياز الممنوحة للمرقين الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريع السكنات الترقوية الحرة.