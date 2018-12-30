3 أشهر تخفيضات في الأسعار.. «أشري يا ڨليل» !

وزارة التجارة تقرر تمديد آجال «الصولد» إلى 3 أشهر بدلا من شهر واحد

كل والٍ مسؤول عن ضبط تاريخ التخفيضات إبتداء من جانفي

أعلنت وزارة التجارة عن انطلاق عملية البيع بالتخفيض «صولد» للموسم الشتوي سنة 2019، بداية من الفاتح جانفي المقبل، حيث ستمتد العملية على مدار ثلاثة أشهر هذه السنة إلى غاية مارس المقبل.

وحددت وزارة التجارة تواريخ لانطلاق عملية البيع بالتخفيض على مستوى كل ولاية على حده، حيث أشار بيان أصدرته الوزارة، أمس، إلى أن ذلك تم بقرار من والي كل ولاية، حيث تم إرفاق البيان بجدول يتضمن كافة التواريخ المعنية.

وأوضح ذات البيان أنه تم تحديد تواريخ سريان هذه العملية للفترة الشتوية على مستوى كل ولاية، بموجب قرار من الوالي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06/215 المؤرخ في 18 جوان 2006، والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

وأضاف بيان الوزارة بأن المصالح المختصة من الإدارة المركزية، المديريات الجهوية والمديريات الولائية للتجارة، ستبقى في خدمة كافة المعنيين بالعملية لأجل التكفل بكل طلب استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة من خلال الموقع الإلكتروني.

وتشهد المحلات خلال مرحلة البيع بالتخفيض «صولد» إقبالا منقطع النظير، خاصة على مستوى المحلات المختصة بتسويق الماركات العالمية للألبسة، والتي تضطر في كثير من الأحيان إلى إدخال الزبائن عبر دفعات بهدف التمكن من السيطرة على الوضع داخل المحل لتفادي عمليات السرقة وتسهيل الحركة داخله.

كما تكون في كثير من الأحيان عملية البيع بالتخفيض مجرد شعار لدى كثير من المحلات، أين يتم الترويج لتخفيضات وهمية هدفها جلب الزبائن فقط، خصوصا المحلات الصغيرة التي تسوق علامات معينة.

وإنما تشرف على بيع شتى العلامات وأنواع الملابس، فتقوم هذه الأخيرة بنشر لافتات على واجهات محلاتها لاستقطاب الزبائن فقط، في وقت لا تقر بأية تخفيضات، وإنما تكون مجرد شعارات وهمية فقط.