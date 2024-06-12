3 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم, للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, حسب الحصيلة العملياتية التي أصدرتها وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك خلال عمليات نفذتها وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 جوان 2024.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق بكل من “بوحجر عبد العزيز” المدعو “أيمن” و”أولاد البكاي محمد لمين” المدعو “أبو أحمد” و”فولاني إبراهيم” المدعو “أبو أنس”.

وكان بحوزة الإرهابيين الثلاثة، 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 19 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.