3 بنوك ندمت على إقراض إيلون ماسك لشراء تويتر

لإكمال عملية الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) في أكتوبر 2022 مقابل مبلغ 44 مليار دولار. كان على إيلون ماسك اقتراض مبلغ كبير. وبتعبير أدق، 13 مليار دولار من 7 بنوك كبرى، من بينها مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا وبي إن بي باريبا.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه هي أسوأ عملية تمويل للبنوك منذ الأزمة الكبرى في عام 2009. فعندما تقوم البنوك بإقراض الأموال من أجل عمليات الاستحواذ. فإنها تقوم عمومًا بإعادة بيع هذا الدين إلى مستثمرين آخرين منخفضي التكلفة بعد الاستحواذ. من خلال الحصول على عمولات الصفقة.

لكن هذا لم يكن ممكناً مع X بسبب ضعف الموارد المالية. كما انهارت قيمة المنصة أيضًا منذ شرائها من قبل الملياردير الجنوب أفريقي.

ونتيجة لذلك، لإعادة بيع هذا الدين، كان على البنوك أن تبيعه بسعر أقل من المبالغ المقترضة. وهو ما يعني البيع بخسارة. ولذلك اضطرت المؤسسات إلى الاحتفاظ بالقرض في حساباتها. الأمر الذي أثر على صحتها المالية. وهذا ما يُعرف في المصطلحات الصناعية باسم “الاتفاقيات المعلقة”.

وشكلت الإعلانات غالبية إيرادات المنصة قبل الاستحواذ عليها.

وحاول الملياردير تنويع هذه المبيعات من خلال الترويج للاشتراكات المدفوعة في الموقع، وكانت النتائج متباينة.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، التي تمكنت من الوصول إلى المستندات الداخلية. حققت الشبكة الاجتماعية 114 مليون مبيعات فقط في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2024. بانخفاض قدره 25٪ مقارنة بالأول و53٪ مقارنة بالفترة نفسها.