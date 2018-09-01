3 جرحى بسقوط قذائف على فندق بالقرب من مقر حكومة الوفاق الوطني بليبيا

أصيب ثلاثة أشخاص جراء سقوط قذائف على فندق وسط طرابلس وبالقرب من مقر حكومة الوفاق الوطني.

عقب ساعات من بدء سريان هدنة بين الأطراف المتحاربة في العاصمة الليبية.

وذكرت مديرية أمن طرابلس في بيان اليوم السّبت، أنّ قذائف سقطت على فندق /الودان/ بطرابلس فجراليوم.

ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وأفاد البيان بسقوط قذيفة قرب مقر رئاسة الوزراء حكومة الوفاق ما ألحق خسائر مادية بمنزل وعيادة طبية.

وأعلنت وزارة الدّاخلية بحكومة الوفاق الوطني الليلة الماضية، عن بدء سريان اتفاق لوقف اشتباكات مسلحة جنوبي طرابلس استمرت خمسة أيام.

وأدت الى مقتل 41 شخصا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ بدء سريان الهدنة جاء بعد جهود حثيثة من لجان المصالحة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا”.