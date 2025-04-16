3 جرحى في حادث مرور بالنعامة

أصيب 3 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث مرور، صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية ودائرة المشرية بولاية النعامة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا 00د من أجل حادث تصادم تسلسلي. بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنتين بالطريق الوطني رقم 06، بلدية ودائرة المشرية.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص لهم جروح مختلفة ، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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