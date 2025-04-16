إعــــلانات
أخبار الجزائر

3 جرحى في حادث مرور بالنعامة

بقلم عايدة.ع
3 جرحى في حادث مرور بالنعامة
  • 73
  • 0

أصيب 3 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث مرور، صباح اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية ودائرة المشرية بولاية النعامة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا 00د من أجل حادث تصادم تسلسلي. بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنتين بالطريق الوطني رقم 06، بلدية ودائرة المشرية.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص لهم جروح مختلفة ، تم اسعافهم و نقلهم  إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/nRTa9
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر