3 جزائريين في التشكيلة المثالية لمُخضرمي “ليغ2”

أختير الثلاثي الجزائري، لوران كريم أغوازي ورياض نوري وكريم جلابي، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين المُخضرمين المتألقين في “ليغ 2” الفرنسية.

وإعتبرت “ليكيب” بأن الثلاثي ورغم تواجده في القسم الثاني منذ عشر سنوات، إلا أنه يبقى مُحافظا على نفس الجدية والتألق.

ويلعب أغوازي “33 سنة” مع “أوكسير”، وينشط جلابي “34 سنة” مع “كلارمون”، ونوري “32 سنة” يتألق بشكل لافت مع “أجاكسيو”.

يُشار بأن “ليغ2 تعتبر خزانا للاعبين الجزائريين، الذين يبقون دون مُتابعة من طرف الفاف، التي تُهمل هذا الدوري دون تفسير.