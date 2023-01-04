3 خطوات لتمكين العلامات الجزائرية من غزو الأسواق العالمية

شدّد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، على القيام بثلاث خطوات لتمكين العلامات الجزائرية من غزو الأسواق العالمية.

كما أوضح، بوديسة في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن “هذه الخطوات الثلاث تتمثل في الإنتاج بالمواصفات العالمية”. “ضمان الأمن الغذائي، ومراقبة الواردات، لتثمين علامة صنع في الجزائر”.

وأبرز المتحدث، ترقّب تأكيد الاعتراف الدولي بهيئة الاعتماد الجزائرية في فيفري القادم. على نحو سيعجّل مسار غزو المنتجات الوطنية للأسواق العالمية مثل دقلة نور وزيت الزيتون وغيرهما. مستطردا “نحن ننتظر قوائم العلامات من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة”.

في حين، ركّز بوديسة على أنّه لا يتم تفعيل أي حركية تنموية دون الاتكاء على معيار الجودة. مضيفًا: “قانون الاستثمار الجديد صار حافزًا إيجابيًا يمكّن من تجاوز التأخيرات”.

وأشار مدير الهيئة الجزائرية للاعتماد أنّ الوفاء بهرم الجودة سيمكّن من لعب الدور المنتظر ومرافقة التنمية في الجزائر. مضيفا أنّه لا بدّ من تحضير القاعدة للمنتوج الجزائري كي ينافس نظرائه، وذاك يتطلب المطابقة بحيث يستجيب للمعايير العالمية.

كما ألّح المتحدث ذاته على أنّه ينبغي تعميم ثقافة الجودة في كل القطاعات. مبديًا تفاؤلاً بالأفق القادم، “نعيش راهنا أكثر إيجابية مع وعي الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة برهان الجودة”.

واقترح بوديسة تحديد برنامج عمل خماسي ومراجعة كثير من الاتفاقيات مع الأوروبيين للحصول على نتائج أحسن. مجدّدًا التأكيد على أنّ هرم الجودة هو من يحمي ويرقي المنتجات الوطنية.

كما كشف بوديسة عن وجود 135 هيئة معتمدة في الجزائر. مشيرًا إلى أنّ الهدف يكمن في رفع تلك الهيئات إلى 240. وأضاف:”نتطلع إلى تجسيد مشروع دار الجودة وتسليمه في أقرب الآجال”.

وبشأن اقتراب موعد استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، رأى المسؤول نفسه أنّه حان الوقت لتأهيل المخابر الجزائرية. حتى تنخرط في سياسة مراقبة ومرافقة السياسة الميكانيكية في الجزائر.

كما شدد بوديسة على استعداد الهيئة لدفع التعبئة والتأهيل لممارسة الجودة في الجزائر. مشيرا إلى أنّه جرى الشروع في اعتماد مخابر الطاقات المتجددة.