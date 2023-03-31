3 دول أوروبية تتوصل إلى اتفاق بشأن الحراڤة

توصلت السلطات في إيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا إلى اتفاق ثلاثي من أجل السيطرة بشكل أفضل على الهجرة غير الشرعية. في أعقاب تدفق المهاجرين الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني إلى هذه البلدان.

وتم تأكيد القرار الجديد من قبل رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، ورئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب.

وبحسب تقرير الفهرس، قال رئيس الوزراء السلوفيني، خلال مؤتمر صحفي. إن منطقة شنغن سهلت على عدد كبير من المواطنين السلوفينيين السفر إلى الدولة المجاورة لها، كرواتيا. مع التأكيد على أن دعم عضوية كرواتيا كان القرار الصحيح. في مصلحتها الوطنية، كما كشف عنه عدد أكبر من الوافدين من السلوفينيين هذا العام.

وأشار غولوب إلى أنه في نفس الفترة، كان هناك ارتفاع في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سلوفينيا بطريقة غير قانونية. وهو حسب رأيه سبب المصلحة المشتركة لفرض السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. فى اسرع وقت ممكن.

لذلك، قررت هاتان الدولتان البلقانيتان، اللتان تستخدمان غالبًا كدول عبور للمهاجرين غير الشرعيين. إلى جانب إيطاليا ، التي تعد وجهتهم النهائية ، بدء تعاون ثلاثي لمراقبة الهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف رئيس وزراء سلوفينيا أن بلاده وإيطاليا لا يسيران في اتجاه مساعدة كرواتيا مباشرة لحماية حدودها. بعد أن يكون ذلك ضمن الولاية القضائية لكرواتيا، ولكن تجري مناقشة المراقبة المتعمقة من الحدود إلى الوجهة النهائية.

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، إن كرواتيا لديها مهمة صعبة للغاية. تتمثل في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. والتي يعمل بها 6700 ضابط شرطة، مضيفًا أن هذا هو السبب وراء الاستثمار الضخم في جاهزية الشرطة وكذلك تكنولوجيا المراقبة.

وأوضح رئيس الوزراء الكرواتي في هذا الصدد ، “نحن مستعدون لتوقيع اتفاقية التعاون الشرطي التي تم إعدادها بالفعل. وأعتقد أن هذه الجوانب الفنية ستحل بحلول موعد وصول رئيس الوزراء غولوب إلى كرواتيا”. مشددًا على أن سيكون التعاون فعالًا وموثوقًا ومتوافقًا مع اللوائح.