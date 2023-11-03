3 دول أوروبية تمكن الجزائريين من الحصول على تأشيرة شنغن

تظهر إحصائيات شنغن أن سلوفاكيا واليونان وسويسرا، تصدر أكبر عدد من التأشيرات.

وبشكل أكثر تحديدًا، كان لدى سلوفاكيا معدل رفض منخفض لعشر جنسيات، واليونان لتسع. في حين تلقت ست جنسيات طلب تأشيرة إيجابي بعد تقديم طلبها في سويسرا.

ومقارنة بالجنسيات السابقة، يتمتع الجزائريون بمعدل طلبات أعلى، وبالتالي معدل رفض أعلى.

وكانت السلطات البولندية أكثر احتمالا لإصدار تأشيرات للجزائريين في عام 2022. حيث تم رفض 35 في المائة من الطلبات، وهو ما يمثل 797 طلبا مرفوضا.

وتم رفض طلبات التأشيرة المقدمة إلى القنصليات الإسبانية بشكل أقل بكثير من القنصليات الأخرى. حيث بلغ معدل الرفض لـ 102.656 طلبًا حوالي 38.9 في المائة. مما يعني رفض 39.944 طلبًا. فنلندا هي الدولة الثالثة التي رفضت أقل عدد من الطلبات المقدمة من الجزائر – 39.2 في المائة أو 205 من أصل 522 طلبًا.