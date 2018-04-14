3 دول تشارك في ضرب سوريا

شن الجيش الأمريكي، صبيحة اليوم السبت، هجمات صاروخية ضد أهداف عسكرية سورية.

وذكرت وسائل إعلامية، استنادا لمسؤولين أمريكيين، أن الهجمات الصاروخية شارك فيها كل من الجيش الفرنسي والبريطاني.

مضيفة، أنه تم إطلاق 100 إلى 120 صاروخ ضد مواقع تابعة للجيش السوري.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عدد الأسلحة التي استخدمت في ضربة اليوم.

يزيد مرتين عن عدد الأسلحة الذي استخدم في الضربة التي وجهت لسوريا العام الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن توجيه ضربات قوية ضد سوريا.