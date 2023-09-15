3 دول تمنح أكبر عدد من تصاريح الإقامة في الاتحاد الأوروبي

أصدرت الدول الأوروبية ما مجموعه 3.4 مليون تصريح إقامة في عام 2022. مع حصول بولندا على أكبر عدد من التصاريح الممنوحة لهذا العام. ومع ذلك، من حيث معدلات السكان، أصدرت مالطا أكبر عدد من التصاريح، كما تظهر إحصائيات شنغن.

بالنسبة لعدد السكان البالغ 535.064 نسمة، تم إصدار 37.851 تصريح إقامة. حيث بلغ معدل إصدار 10.000 شخص حوالي 707 – وهو الأعلى في أوروبا. بينما تأتي قبرص في المرتبة الثانية حيث تم منح 308 تصاريح إقامة لكل 10.000 نسمة. وإجمالي 38.851 تصريحًا حصلت عليها دولة ثالثة المواطنين.

ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد السكان المالطيين والقبارصة أصغر بكثير من البلدان الأخرى. فمن المنطقي أن يكون عدد تصاريح الإقامة الصادرة أعلى في هذين البلدين.

من ناحية أخرى، من بين البلدان التي لديها عدد أكبر من السكان ومساحة أكبر. تمتلك بولندا أكبر عدد من تصاريح الإقامة الممنوحة لـ 10000 فرد – حوالي 170. بينما تم منح 700264 في المجموع في عام 2022.

يشير بيسارت باجرامي، مؤسس موقع SchengenVisaInfo.com، إلى أنه نظرًا لصغر نسبة السكان في قبرص ومالطا. فإن عدد تصاريح الإقامة الممنوحة قد يبدو متفاوتًا.

وبمقارنة الدول ذات العدد السكاني الأوسع فقط، تظل بولندا الدولة الأولى التي تمنح أكبر عدد من تصاريح الإقامة. بشكل عام وكذلك نصيب الفرد في عام 2022.

الدولة الثانية التي تليها هي أيرلندا، حيث تم منح 85,793 تصريح إقامة. مما يشير إلى أنه يتم الحصول على حوالي 169 تصريحًا لكل 10,000 شخص.

وتشمل البلدان التي لديها أكبر عدد من تصاريح الإقامة الصادرة للفرد والتي تتبع القائمة سلوفينيا ولوكسمبورغ والبرتغال. حيث يبلغ عدد التصاريح الممنوحة حوالي 154 و106 لكل 10000 شخص.

علاوة على ذلك، تم منح 100 شخص لكل فرد تصريح إقامة في ليتوانيا في عام 2022. والذي يصل إجماليه إلى 27380 تصريحًا صادرًا بينما يبلغ عدد سكان ليتوانيا حوالي 2.7 مليون نسمة.