3 دول عربية تعلن غدا الثلاثاء أوّل أيام رمضان

أعلنت المغرب وسلطنة عمان وجزر القمر أن أوّل أيام رمضان، سيكون غدا الثلاثاء، لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الأحد.

فيما تستطلع موريتانيا الهلال في وقت لاحق من مساء اليوم.

يحدث هذا في الوقت الذي يوافق فيه، اليوم الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك في 18 دولة عربية، على غرار السعودية، ومصر.

قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، اليمن، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، سوريا، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، جيبوتي والصومال.

مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على السعودية، في رؤيتها للهلال لتحديد أول أيام رمضان.

فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها أو اعتماد الحساب الفلكي.