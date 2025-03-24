3 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس

قضت محكمة الحراش توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية في حق قابض مكتب بريد الجمهورية بالكاليتوس الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة اختلاس أموال عمومية.

كما قضت بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الثاني صديقه المتابع بإخفاء اشياء مسروقة. وذلك على خلفية اختلاس ما يفوق 1.7 مليار سنتيم من بريد الجزائر وتحويل جزء منها لحساب المتهم الثاني.

ملابسات القضية تعود لشهر سبتمبر 2024 وعلى إثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من قبل بريد الجزائر. أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بخصوص اختلاس أموال عمومية.

تفيد أنه وعلى إثر تفتيش روتيني لحسابات مراكز البريد بالعاصمة تم اكتشاف ثغرة مالية فاقت مليار و700 مليون سنتيم. من مركز بريد الجمهورية.

وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في التجاوزات ثم توجيه أصابع الاتهام للقابض المكلف والمسؤول على مكتب البريد. الذي وجهت له تهمة اختلاس أموال عمومية. ولصديقه الذي تبين تحويل لحسابه البريدي مبلغ مالي من القيمة المختلسة ومتابعته بإخفاء أشياء مسروقة.

المتهم الرئيسي وخلال محاكمة فند اختلاسه للمبلغ المالي وأكد أنه مجرد خطأ في الحسابات وحاول تبرير فعلته.

فيما أكد المتهم الثاني عدم وجود أي علاقة له بعملية الاختلاس. ناكرا علمه بتحويل المبلغ لحسابه ولا بتواطؤه في العملية.

وطالب دفاعهما بافادتهما بالبراءة لانعدام اي دليل يثبت عملية الاختلاس اصلا واقصى ظروف التخفيف احتياطيا.