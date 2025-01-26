3 سنوات حبسا لمُسن نشر فيديوهات تحرّض على التجمهر

قضت محكمة الشراقة اليوم، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت بـ 100 ألف دج. في حق مسن يدعى “ل.م” يبلغ من العمر 78 سنة.

ووجهت للشيخ الموقوف تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية، نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالنظام العام والتحريض على التجهمر غير المسلح. وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديوهات تطعن في مؤسسات الدولة والتحريك على التجمهر ومقاطع الانتخابات الرئاسية.

هذا وقد أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الملف على المحاكمة بعد استكمال التحقيق مع المتهم. هذا الأخير الذي تم توقيفه بعد تحريات أمنية في حساب على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تقوم بنشر فيديوهات مناهضة للمؤسسات الدولة وتطعن فيها. وأخرى تقوم بتحريض الشباب على مقاطعة الانتخابات الرئاسية مع انتقاد للوضع الاجتماعي والاقتصادية للبلاد والتحريض على التجمهر. وأخرى تمس بالوحدة الوطنية.

كما توصلت مصالح الأمن لصاحب الحساب، ويتعلق الأمر بمسن يبلغ من العمر 78 سنة. هذا الأخير الموجود رهن الحبس المؤقت، مثل للمحاكمة وحاول إنكار ما نسب إليه، كاشفا أنه نسي ما قام بنشره. موضحا أنه كان يقدم من خلال صفحته على الفايسبوك نصائح للشباب للابتعاد عن المخدرات والآفات الاجتماعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور