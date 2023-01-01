3 سنوات حبسا نافذا للمتصرف الاداري لمجمع “كيا” لتورطه في قضايا فساد

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة. للمتصرف الاداري المدعو “ق.ق.ك ” لمجمع “ڨلوبال ڨروب”. لمالكه رجل الأعمال حسان عرباوي لإنتاج سيارات كيا. ” بالجزائر و ذلك لمتابعته في تهم فساد.

هذا بعدما تم تعيينه من طرف المحكمة كمتصرف إداري حيث قام بالتصرف في الأموال والممتلكات التابعة لمجمع ڨلوبال محل المصادرة. بحكم قضائي ممهور بصيغة تنفيذية بطريقة غير قانونية.

وقام بالتصرف فيه خدمة لمصالحه الخاصة ، مع الزامه بأن يدفع للخزينة العمومية مبلغ 5 مليون دج عما اصابها من ضرر.

كما اصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم (خ.ب) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة. و حكما يقضي بالبراءة لكل من (ح.م) ،(ح.ع) .

و جاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافخة الفساد و الوقاية منه. وهي : جنحة إساءة استغلال المنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض منح مزية غير مستحقة. و منح مزايا غير مستحقة و التبديد العمدي للمال العام و مخالفة الاحكام التشريعية و التنظيمية .

و للتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بالعاصمة سبق و ان التمس تسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية للمتصرف الاداري (ق.ق.ك), و بعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره .