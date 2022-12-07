3 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد والذي قضى بإدانة وزير السياحة السابق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفتته والي ولاية تسمسيلت السابق ، مع إصدار احكاما اخرى تراوحت مابين مت بين البراءة وعامين حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت.

كما تتعلق القضية باستفاذة 4 مستثمرين لقطع ارضية فلاحية بطريقة غير قانونية وتحويلها لنشاط صناعي.

وجاءت هذه الاحكام بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.