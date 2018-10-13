3 شباب يحاولون اختطاف فتاة رفضت منحهم رقم هاتفها في بسكرة

إثنان من الجناة تم توقيفهما وثالثهما في حالة فرار

أمر، أول أمس، قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة بإيداع شابين رهن الحبس المؤقت، على خلفية متابعتهما بجناية تكوين مجموعة أشرار لمحاولة الاختطاف بالعنف والتهديد باستعمال مركبة متبوع بالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، حيث راحت ضحيتهما فتاة، فيما يتواجد مشتبه فيه آخر في حالة فرار.

حيثيات القضية عالجتها مصالح الشرطة ببسكرة بعد تلقي شكوى من فتاة عمرها 22 سنة، تفيد بتعرضها لمحاولة اختطاف بالتهديد والعنف قام بها ثلاثة أشخاص كانوا على متن مركبة، حيث نزل منها أحدهم وطلب منها منحه رقم هاتفها، لكنها رفضت وواصلت سيرها.

مما أثار غضب أحد المتهمين ليقوم بصفعها بعدما ترجل من المركبة، قبل فراره برفقة شريكيه تاركين الضحية مغميا عليها.

وخلال التحريات تمكن المحققون من تحديد هوية المشتبه فيهم، استنادا إلى المواصفات التي كشفت عنها الضحية للشرطة، ليتم توقيف أحدهم.

وبمواجهته بالأدلة اعترف بالجرم ودل على شريكيه، قبل القبض على أحدهما، ليبقى الثالث في حالة فرار.

كما كشفت التحقيقات أن المركبة المستعملة في الجريمة تعود ملكيتها لوكالة خاصة بكراء السيارات، أجّرها الفاعلون لتنفيذ عمليات إجرامية.

فيما عززت الضحية شكواها بشهادة عجز طبي لمدة 15 يوما، إثر تعرضها لكسر في الأنف.