3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل للطب 2019 عن هذا الإنجاز

بدأ موسم جوائز نوبل، اليوم الإثنين، وفاز الأمريكيان “وليام كايلين” و”غيرغ سيمنزا”، والبريطاني “بيتر رادلكيف”، بجائزة نوبل للطب.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، فاز هؤلاء العلماء بالجائزة، بعد نجاحهم في إكتشاف كيفية تحسن الخلايا وتكيفها مع كمية الأوكسجين المتوفرة، ما يسمح بمكافحة السرطان وفقر الدم.

وأضاف ذات الموقع، بأنه سيتم الإعلان عن باقي الجوائز، في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يتم منح جائزتا نوبل للآداب، الخميس المقبل، عن موسمي 2018 و2019، حسب “فرانس براس”.

وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء المقبل، ويليها الإعلان عن نوبل للكيمياء، الأربعاء، ثم الآداب الخميس، فالإقتصاد، الإثنين المقبل.

بينما سيتم منح جائزة نوبل للسلام، يوم 11 أكتوبر الجاري.