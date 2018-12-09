3 قتلى في حوادث سير خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، توفي 4 أشخاص بغليزان مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية باتنة بوفاة شخصين وإصابة آخرين بجروح على مستوى الطريق الوطني رقم 03 ببلدية عين توتة.

كما تدخلت وحدات الحماية لولاية البويرة، لتقديم الإسعافات الأولية و تحويل إلى المستشفى المحلي.

لثلاثة اشخاص مختنقين بسبب تسرب للغاز المدينة داخل المنزل ببلدية البويرة، يضيف المصدر.