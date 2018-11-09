3 قتلى و جريحان في حادث مرور بتيارت

وقع حادث مروري مميت بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين بلديتي ملاكو وتيارت، وبالضبط بالمكان المسمى المشرف في حدود الساعة 23:00، ليلة أمس الخميس.

وتمثل الحادث في إصدام بين سيارة من نوع ” رونو آر19 ” وأخرى نفعية من نوع “مازدا”.

و خلف هذا الحادث مقتل 3 أشخاص على الفور، تتراوح أعمارهم بين 32 و 36 سنة، فيما تعرض شخصان لجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهما بين 27 و28 سنة.

وتم تدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقلهم إلى مستشفى يوسف دمرجي بتيارت.

مع العلم ان هذا الجزء من الطريق معروف بمنعرجاته الخطيرة التي تتسبب في حوادث مرورية مميتة .