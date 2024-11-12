3 لقاءات بـ “الفار” في الجولة الـ 9

ستعرف الجولة الـ 9 من الرابطة المحترفة لكرة القدم، المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين، إجراء 3 لقاءات، بتقنية الحكم المساعد “الفار”.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن تعيينات لجنة التحكيم التابعة لها، عن هوية حكام الجولة الـ 9، والتي ستكون مبتورة من لقاءي، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، ووفاق سطيف وأتليتيك بارادو، على التوالي.

وسيدير مواجهة أولمبيك أقبو، والضيف مولودية وهران، الحكم قاموح، بمساعدة كل من قوراري وبولفلفل. بينما سيقود “الفار” بواب، بمساعدة بوزيت.

أما لقاء اتحاد بسكرة وضيفه أولمبي الشلف، سيديره ثلاثي التحكيم، عزرين، سليماني وكليخة، فيما تم تعيين صحراوي. حكما لـ”الفار” بمساعدة بويمة.

في حين تم تعيين الحكم مشايرية، بمساعدة كل من حمايدي وغزلي. لإدارة لقاء اتحاد العاصمة والضيف شبيبة الساورة، إلى جانب حكم “الفار” عوينة رفيق، بمساعدة جنادي.

وجاءت باقي تعيينات حكام الجولة الـ 9 للبطولة على النحو التالي: