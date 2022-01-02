3 مغاربة حاولوا إدخال قرابة 5 أطنان كيف عبر قارب إلى إسبانيا

تمكنت مصلحة المراقبة الجمركية للوكالة الاسبانية للضرائب خلال تدخلها في مياه شرق مضيق جبل طارق. من احتجاز قارب مطاطي على متنه حوالي خمسة أطنان من الحشيش، وتوقيف ثلاثة مغاربة.

وحسب موقع el periodico de espana، فقد تم حجز ما يقرب من خمسة أطنان من الحشيش داخل قارب مطاطي.

وتدخلت مصلحة الجمارك التابعة لمصلحة الضرائب في المياه الواقعة شرقي مضيق جبل طارق بإجمالي 4700 كيلوغرام من هذا المخدر. داخل قارب كان يبحر فيه ثلاثة مواطنين مغاربة.

وأدت العملية، التي تدخلت فيها المصالح الجوية والبحرية ليلة الأربعاء الماضي. إلى أكبر مصادرة للحشيش نفذتها مراقبة الجمارك في نركولانشا إلى الآن.

وبدأت العملية عندما اكتشفت وسائل المراقبة الجوية التابعة لمصلحة الضرائب، شرق المضيق. زورقا شبه صلب طوله اثني عشر مترا مزودا بمحركات بأربعة محركات خارجية بقوة 300 حصان لكل منها. وكان ينقل كمية كبيرة من حزم الخيش.

وعلى الفور صدرت أوامر بعملية جوية وبحرية وأرسلت سفينتان جمركيتان مقرهما في الجزيرة الخضراء للبحث عن الهدف الذي اعترض السفينة. شبه الصلبة على حين غرة أثناء انتظار نقل الحمولة إلى زوارق أخرى من القصر.

بعد التحقق من الكمية الكبيرة من بالات الخيش التي كانت تحمل الناركولانشا واعتقال ركابها الثلاثة. عاد المسؤولون إلى قاعدة الجزيرة الخضراء، حيث أحصت كمية الحشيش 148 عبوة تزن حوالي 4700 كيلوغرام.

واندهش رجال الدرك الإسبان من حجم الشحنة، التي لم تسجل من قبل. وبحسب المحققين يلعب هذا القارب الدور الأساسي أو دور المورد لقوارب أخرى مطاطية في إدخال المخدرات إلى الأراضي الاسبانية.

وتم تنفيذ العملية البحرية الجوية و ارسال قاربين تابعين للجمارك موجودين ببلدية “ألجيسيراس” بجنوب اسبانيا. للبحث عن الهدف فتم تعقب القارب المطاطي، في وقت كان ينتظر نقل الشحن نحو قوارب أخرى صغيرة.

وتم وضع المعتقلين، إلى جانب المخدرات وغيرها من المواد التي حجزت، تحت تصرف السلطات.