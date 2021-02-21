3 مقترحات لتنظيم اختبارات الفصل الأول.. و15 دقيقة استراحة بين الاختبارين

تخصّ الابتدائيات التي تعمل بنظام دوام واحد أو دوامين

مواد الاختبارات توزّع بالتناوب.. مادة أدبية ومادة علمية

وجهت وزارة التربية الوطنية نموذج سير اختبارات الفصل الأول بالنسبة للتعليم الابتدائي، للمؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوامين والدوام الواحد، وكذا المؤسسات التربوية التي تعتمد نظام التفويج.

وحسب النموذج الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن فترة الاستراحة بين الاختبار الأول والثاني تم تحديدها بـ 15 دقيقة فقط، مع ضرورة احترام إجراءات الوقاية من انتشار وباء “كورونا”.

كما شددت الوزارة من خلال النموذج، على ضرورة حضور تلاميذ القسم بفوجيه الفرعيين يوم الامتحان، وضرورة الإبقاء على التفويج الفرعي أثناء سير الاختبار لضمان التباعد الجسدي وتطبيق “البروتوكول” الصحي، إضافة إلى ضرورة إبلاغ الأولياء بسير جدول الاختبارات.

وحسب النموذج، فقد تم اقتراح ثلاثة اقتراحات تتناسب مع خصوصية كل مؤسسة تربوية.

فبالنسبة للحالة الأولى، فإن المؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوام الواحد من دون تفويج، فإنه يتم تنـظيم اختبار واحد يوميا بالنسبة للسنة الثانية ابتدائي.

وبالنسبة للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة، فتجرى جميع الاختبارات على مدار الأيام الخمسة، أي من 28 فيفري إلى غاية 4 مارس المقبل.

أما الحالة الثانية بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوام الواحد والتفويج، فتخصص الفترة الصباحية لمستويين “السنة الثانية والسنة الثالثة”، والفترة المسائية لمستويين “السنة الرابعة والسنة الخامسة”، وتبقى حرية توزيع المستويات لتقديرات مجلس الأساتذة.

أما الحالة الثالثة بالنسبة للمؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوامين، فتجرى الاختبارات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بحضور مستويين خلال كل فترة، وفق طاقة استيعاب المؤسسة التربوية.

وشددت وزارة التربية، على أن مواد الاختبارات توزع بالتناوب، أي مادة أدبية ثم مادة علمية.

وبالنسبة للتوقيت الزمني للمواد الأساسية، فإن الحجم الساعي يقدر بـ “ساعة ونصف”، ويتعلق بكل من “اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية”، أما المواد الأخرى، فالحجم الزمني مقدر بـ 45 دقيقة، ويتعلق الأمر بـ “التربية الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية والتربية العلمية”.