3 ملايين سنتيم راتب لسائقي الأجرة و2 مليون للحرفيين

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن وجود اقتراح تخصيص منحة استثنائية عن البطالة للعمال الأحرار الذين تضرروا من كوفيد 19.

هذه المنحة الاستثنائية، تدفع من صندوق التأمين عن البطالة لكل الناقلين الخواص بمن فيهم سائقي الأجرة.

وأوضح بن عبد الرحمان، أنه تم اقتراح من طرف الشركاء الأجتماعيين أجرة جزافية بـ 30 ألف دينار لسائقي الأجرة من الأجهزة التي تتوفر عليها الدولة.

كما تم اقتراح راتب جزافي 20 ألف دينار للحرفيين.

وقال الوزير، أن عدد الناقلين الخواص بلغ اكثر من 30ألف سائق مقابل 16 ألف سيارة أجرة مسجلة.