“3 مليون أورو”.. حجم خسائر تظاهرات “السترات الصفراء” بفرنسا  

قدر رئيس بلدية باريس، الأضرار التي تسببت فيها أعمال العنف ضمن مظاهرات يوم السبت، في العاصمة الفرنسية بين 3 و4 ملايين يورو، حيث وقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذه الأضرار صباح أمس الأحد.

وحسب شبكة “BFM” التلفزية الفرنسية، فإن هذه المظاهرات جمعت حوالي 130 ألف متظاهر في مختلف مناطق فرنسا، وخلفت أكثر من 230 جريح، من بينهم 133 في العاصمة باريس، حسب إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية

وينتظر أن يستقبل الوزير الأول الفرنسي رؤساء الأحزاب الفرنسية الرئيسية، وممثلي السترات الصفراء في هذا الأسبوع.