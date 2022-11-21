3 وفيات بكورونا في الصين لأول مرة منذ 6 أشهر

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في العاصمة بكين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3 خلال يومين.

وقالت اللجنة في بيان، إن الحالتين لمسنة عمرها “91 عاما” ومسن “88 عاما”، تم تشخيصهما بأعراض خفيفة من كورونا، لكن لقيا حتفهما على خلفية إصابتهما بأمراض مزمنة خطيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن المصابين لقيا مصرعهما في مستشفى ديتان في بكين، الأحد.

كما أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس الأحد، عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ 6 أشهر.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، لم تسجل الصين حالة وفاة بالفيروس التاجي منذ نحو 6 أشهر.

وتتعلق الوفاة لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما، حسب ذات المصدر.

وتعد هذه الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 ماي الماضي.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس التاجي في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019، إلى 5227 وفاة.

هذا ولا تزال الصين متمسكة بسياسات “صفر كوفيد” التي تسعى إلى القضاء على العدوى من خلال الإغلاق والحجر الصحي وتتبع الحالات والاختبار الشامل.