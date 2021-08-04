30 ألف دينار تعويض عن “كونجي” عمّال صناديق وزارة العمل

“النهار” تنشر مضمون الاتفاقية الجماعية لهيئات الضمان الاجتماعي

– ستطبّق شهر أوت من كل سنة

سيستفيد عمال سلك الضمان الاجتماعي من تعويضات مالية متفاوتة تصل إلى ثلاثين ألف دينار عند استفادتهم من عطلتهم السنوية، بموجب الاتفاقية التي وقّعها مسؤولو ستة صناديق تابعة للوزارة، وفي مقدمتها “كناص”، “كاسنوص” و”سي أن آر”.

قرر مسؤول الصناديق الستة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية والتضامن، منح تعويضات مالية لفائدة العمال تخص عطلهم السنوية، يتم من خلالها تخفيض نسبة المداخيل العامة “IRG”، لتصل قيمة التعويض إلى ثلاثة ملايين سنتيم، وذلك بالاستناد على قيمة كل راتب شهري الخاص بكل عامل.

وتضمن الملحق رقم 6 للاتفاقية الجماعية لهيئات الضمان الاجتماعي المؤرخة في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بالعطل السنوية، وتشمل عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناص” والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء “كاسنوص” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات”، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية FNPOS”، وكذا الفيدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية والتضامن، في مادته الثانية، كيفية احتساب التعويض وهذا نصها “يساوي تعويض العطلة السنوية للسنة الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي تقاضاه العامل خلال السنة المرجعية من الفاتح جويلية من السنة الماضية إلى غاية 30 جوان من السنة الحالية”.

أما في مادته الثالثة، فقد أكد الملحق على أن المقصود بالأجر الكامل، هو مجموع عناصر الأجر، لا سيما منحة النقل التي تقاضاها العامل خلال اثني عشر المبينة في السنة المرجعية، مع الأخذ بعين الاعتبار كل مخلفات الأجور والمستويات الواقعة على الأجرة، وفي حال عدم تبرير العامل لتقاضي اثني عشر أجرا خلال السنة المرجعية بسبب توظيف جديد أو تعليق علاقة العمل، فقد أوضحت المادة الرابعة منه، بأن تعويض العطلة السنوية يكون حسب مجموع الشهور التي تم فيها العمل فعليا، وقسمتها على اثني عشر شهرا، أما إذا تخللت علاقة العمل عطلا مرضية، فإنه يتم إدراج التعويضات اليومية المسددة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنوان التعويض عن المرض، عند احتساب تعويض العطلة السنوية، مهما كانت مدة العطلة، حيث يعدّ تعويض العطلة السنوية باحتساب منحة المردودية الجماعية المسددة فصليا، وكذا تعويض العطلة السنوية للسنة المقبلة، حسب ما نصّت عليه المادة الخامسة من مضمون الملحق الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه.

وأوضح الموقّعون على الملحق، في مادة السابعة “بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2022، يعدّ شهر أوت من كل سنة، شهرا مرجعيا لاحتساب وتسديد تعويض العطل السنوية، ويسري هذا الاتفاق من الفاتح جويلية 2021”.