30 جوان آخر أجل لدفع الإشتراكات السنوية لدى كاسنوس

أكّد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء أنّ آخر أجل لدفع الإشتراكات السنوية قد حدد يوم 30 جوان 2018.

ودعا الصندوق في بيان له اليوم الأحد العمال غير الأجراء إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخير والاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها.

بما في ذلك التقاعد وبطاقة الشفاء والمرض والوفاة”.

ويتعلّق الأمر بالتجار والحرفيين والصناعيين والمحامين وأصحاب المهن الحرة

وكذا الشباب المستفيدين من صيغة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وأضاف نفس المصدر، أنّ الصندوق سطّر خلال شهر رمضان برنامجا استثنائيا” عبر وكلاته الولائية يقضي بتمديد ساعات العمل خلال السهرات الرمضانية.

وهذا ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا إلى غاية منتصف الليل، داعيا المنخرطين إلى الإسراع في تسويّة وضعيتهم قبل انقضاء الآجال.