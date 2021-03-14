30 مليار دينار شهريا خسائر قطاع السياحة منذ بداية جائحة كورونا

كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية، موسى بن ثامر، إن القطاع تكبّد خسائر مادية كبيرة جراء جائحة كورونا.

وأوضح المدير العام للسياحة، اليوم الأحد، في تصريح للنهار، أن قية الخسائر منذ مارس الى غاية عام 2021، بلغت 30 مليار دينار شهريا.

وأضاف في سياق متصل، موسى بن ثامر، أن هذه الخسائر تدخل فيها الاشتراكات، والديون ورواتب العمال.

وأكد بن ثامر على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، كما اعتمدت الوزارة على منصة الكترونية خاصة بتسجيل المستثمرين.

إضافة إلى تبسيط حجم الوثائق المقدمة والمعالجة السريعة لملفات الطلبات.