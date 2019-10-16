300 ألف جزائري زاروا تركيا.. وفتح 6 مراكز لإيداع ملفات التأشيرة التركية بالجزائر قريبا

كشف مستشار بسفارة تركيا بالجزائر مصطفى قارة، أن عدد الجزائريين الذين زاروا تركيا خلال السنة الماضية بلغ 300 ألف سائح.

جاء هذا خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول السياسة العثمانية بين المجال البحري والصحراوي.

وأضاف المتحدث، أن عدد السيّاح الجزائريين شهد خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا تماشيا مع العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وأشار قارة مصطفى، إلى أنه خلال سنة 2016 سجلت تركيا توافد 215 ألف سائحا جزائريا.

وكشف قارة، أنه سيتم قريبا فتح ستة مراكز جديدة لإيداع ملفات طلب التأشيرة التركية بالجزائر من ضمنها ولايات من الجنوب.

وأضاف قارة أن الإجراء يدخل في إطار تسهيل عمليات إيداع طلبات التأشيرة التركية للجزائريين.

كما ستضاف هذه المكاتب المرتقب فتحها إلى سبعة مراكز لدفع التأشيرة التركية المتواجدة حاليا بالجزائر.

وأضاف المتحدث، أن الإستثمار التركي في الجزائر يعرف تطورا ملحوظا من خلال تواجد حاليا 1000 شركة تركية تنشط بالجزائر في مجالات متعددة.

وقد تجاوز حجم الإستثمار التجاري التركي بالجزائر ثلاثة مليار دولار، مؤكدا أن تركيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة تماشيا مع العلاقات التاريخية التي تربط بينهما.