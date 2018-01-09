كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، أن تخصيص 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية .

وقالت بن غبريت في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الحكومة وافقت على مقترح ترقية اللغة الأمازيغية .

مضيفة أن اجتماع أمس جاء لتحديد طريقة تعميم اللغة الأمازيغية على كل الولايات.

وأكدت بن غبريت أن الهدف هو الوصول إلى 38 ولاية تدرس اللغة الأمازيغية.

كما قالت الوزيرة أنّ اللغة الأمازيغية ستدعم خلال الدخول المدرسي المقبل بثلاث كتب.

مشيرة أن الوزارة درست كل الاحتمالات لتسهيل تعميم اللغة الأمازيغية والرقي بها وتعميمها على 48 ولاية مستقبلا.

وأن أول قرار لاجتماع أمس هو تحديد الحروف التي تكتب بها اللغة الأمازيغية.