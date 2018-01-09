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300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية

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300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية
بقلم مصطفى.ق

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء، أن تخصيص 300 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة اللغة الأمازيغية .

وقالت بن غبريت في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الحكومة وافقت على مقترح ترقية اللغة الأمازيغية .

مضيفة أن اجتماع أمس جاء لتحديد طريقة تعميم اللغة الأمازيغية على كل الولايات.

وأكدت بن غبريت أن الهدف هو الوصول إلى 38 ولاية تدرس اللغة الأمازيغية.

كما قالت الوزيرة  أنّ اللغة الأمازيغية ستدعم خلال الدخول المدرسي المقبل بثلاث كتب.

مشيرة أن الوزارة درست كل الاحتمالات لتسهيل تعميم اللغة الأمازيغية والرقي بها وتعميمها على 48 ولاية مستقبلا.

وأن أول قرار لاجتماع أمس هو تحديد الحروف التي تكتب بها اللغة الأمازيغية.

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التعليقات (1)

  • saif

    الى من هذه المناصب الجديدة وفي اي ولايات _____87/100 —لا يردون تعليمها او تعلمها_سواء من الاولياء التلاميذ او من التلاميذ ___ الكل يطلب ترقية اللغات الحية ومواد العلمية نحن محتاجون الى تقنيات علمية _من اجل تطوير البلاد

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