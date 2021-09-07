32 قتيلا و1451 جريح في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من 29 أوت إلى 4 سبتمبر1167 حادث مرور، أدى إلى وفاة 32 شخصا، وإصابة 1451 آخرين، بجروح مختلفة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، سُجلت أثقل حصـيلة بولاية وهران بـ54 حادث مرور، خلف وفاة 3 أشخاص وإصابة 59 آخرين بجروح مختلفة.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة بـ1501 تدخل سمح بإخماد 1134 حريق من بينها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، منها 160 تدخل بالجزائر العاصمة، إثر وقوع 135 حريق.

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