33 ألف مليار لإنشاء مخازن حبوب جديدة وورفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ100 بالمئة

قررت الحكومة الرفع من قدراتها الوطنية لتخزين الحبوب من خلال إنجاز ثلاثين صومعة طويلة الأجل، و350 مركزا جواريا للتخزين، بتخصيص غلاف مالي يقارب 330 مليار دينار.

ووثقت الحكومة قرارها ضمن مذكرة عرض مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه.

وورد في مشروع قانون المالية التصحيحي برنامج الحكومة الرامي إلى المحافظة على المخزون الاستراتيجي للحبوب في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارهما من كبار موردي هذه المادة في العام.

ونص مشروع القانون على أهمية إنشاء ثلاثين صومعة و350 مركزا جواريا بتخصيص غلاف مالي يقدر بـ328.55 مليار دينار كرخص التزام و228.55 كرخص دفع.

وتشير الحكومة عبر المذكرة إلى مشروع رفع المردودية المتوسطية للحبوب لبلوغ ما بين 30 و35 قنطار في الهكتار الواحد برصد 29.56 مليار دينار وذلك من خلال تقديم الدعم بالأسمدة.

وهنا أعربت الحكومة عن استعدادها لتسديد الديون المترتبة على الديوان المهني للحبوب والتي فاقت 155 مليار دينار كرخصة التزام ودعم.

* 285 مليار دينار لإعادة تقييم مشاريع الفوسفات والسكة الحديدية بين بشار وتندوف

وفي قطاع الأشغال العمومية، فقد تم تسجيل وإعادة تقييم عمليات تابعة للقطاع بمبلغ إجمالي قدره 86.83 مليار دينار كرخص التزام و199.7 مليار دينار اعتمادات دفع، ويتعلق الأمر بمشروع الفوسفات المدمج وخط السكك الحديدة للتعدين بشار/تندوف “غار جبيلات” على مسافة 950 كيلومتر، بأزيد من 432 مليار دينار بالتكفل بالأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

وسيتم تمويل مقاطع الطريق العابر للصحراء، على مسافة 145 كلم بسبعة مليار دينار كرخصة التزام و3 مليار دينار كاعتمادات دفع، حسبما تم الإعلان عنه بموجب المذكرة التي رصِد من خلالها مبلغا ماليا بقيمة 13 مليار دينار لمشروع تهيئة وتصفية وادي الحراش.

* رفع قيمة منحة ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمئة

ومن المرتقب، أن يعاد تثمين المنحة الجزافية للتضامن، وكذا المنحة المدفوعة للأشخاص إلى ذوي الاحتياجات الخاصة 100 من المائة بإجمالي 38.56 مليار دينار مرخص التزام واعتماد، وكذا التكفل بالشطر التاسع من منحة كوفيد 19 لمستخدمي الصحة والجماعات المحلية 32.74 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات.

* 4800 منصب لتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أشارت المذكرة التصحيحية، إلى فتح 4800 منصب مالي في إطار توظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير باجمالي 2.16 مليار دينار والعمل على رفع التجميد عن الترقيات عن طريق الامتحانات المهنية “2023/2025” بـ11.8 مليار دينار.

* أكثر من 100 مليار دينار لمشاريع ميديا سيتي وملعبي تيزي وزو والدويرة

وفي قطاع السكن والعمران والمدنية، تم رصد أزيد من 111 مليار دينار، كرخصة التزام و مليار دينار كاعتمادات دفع مخصصة لاسيما لمشروع المدينة الإعلامية ديزاد ميديا سيتي ومشروعي إنجاز ملعبي تيزي وزو والدويرة.

* خفض الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم الحمراء من 30 الى 5%

ولدعم المنتجات واسعة الاستهلاك، سيستفيد الديوان الوطني المهني للحليب، من مساهمة للتكفل بالاحتياجات الاضافية المبررة وغير المبررة والتي لم يتم تبليغها بعد في السنة المالية 2023 وتمويل السوق الوطنية بالحليب 15 ألف طن بـ31.29 مليار دينار، مقابل التعويض عن فارق السعر للزيت والسكر 35 مليار دينار كرخصة التزام واعتمادات دفع.

إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد اللحوم من 30 الى 5 من المائة ابتداء من الفاتح مارس 2023 الى 31 ديسمبر 2024.

* الترخيص باستيراد سفن الصيد المستعملة أقل من 5 سنوات

ولدعم الاستثمار في مجال الصيد البحري، سيتم الترخيص باستيراد سفن الصيد البحري الكبيرة وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس سنوات.

ومن المرتقب أيضا أن يتم إلغاء غرامات تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز أربع سنوات في حالة قيام المكلفين بالضريبة المدينين بالتسديد الكلي للحقوق الرئيسية لدينهم الجبائي. وكذا الغاء الديون الجبائية الواقعة على عاتق الشركات محل مصادرة عن طريق حكم قضائي.

كما سيتم تنفيذ قرار تحكيم دولي ضد الدولة الجزائرية 18.22 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات.