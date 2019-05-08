34 ألف إصابة بالحصبة تجتاح أوروبا هذا العام

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 34 ألف شخصا أصيبوا بالحصبة في أنحاء أوروبا في أول شهرين من العام الحالي.

حيث حذرت المنظمة في بيان لها، من أن حالات التفشي قد تواصل الانتشار داخل وخارج المنطقة الأوروبية.

وكانت معظم الحالات في أوكرانيا وحثت السلطات على ضرورة تطعيم الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض.

خصوصا أن الحصبة مرض شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، أو يسبب العمى أو الصمم أو تلف المخ.

وبلغ عدد الوفيات 13 حالة ضمن 34300 حالة إصابة، في 42 دولة أوروبية.

حيث أدى الفيروس لحالات وفاة في أوكرانيا التي تشهد تفش كبير للمرض وكذلك في رومانيا وألبانيا.

وقالت المنظمة إن “التأثير على الصحة العامة سيستمر حتى يتم السيطرة على بؤر التفشي الراهنة”

وأضافت أنه يتعين على سلطات الصحة، “تحديد من تخلفوا عن التطعيم في السابق وإتاحة اللقاحات المطلوبة لهم”.

إذ يمكن الوقاية منه بتناول جرعتين من لقاح فعال.

لكن نتيجة أسباب منها وجود جيوب بها أشخاص لم يتلقوا اللقاح ينشر المرض بقوة في الوقت الراهن في العديد من أنحاء العالم منها الولايات المتحدة والفلبين وتايلاند.