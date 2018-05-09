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347 ألف مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة والرتب الادارية

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347 ألف مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة والرتب الادارية
بقلم إيمان علي إسماعيل

بلغ عدد المترشجين لمسابقة توظيف الأساتذة والرتب الإدارية،347 ألف مترشح،حسب أخر إحصائيات وزارة التربية الوطنية.

كشف المستشار بوزارة التربية الوطنية شايب الذراع، في تصريح للاذاعة الوطنية،عن اقتراح  8594 منصب مالي في 7 رتب .

منها 3378  لمنصب استاذ تعليم ابتدائي للغات العربية والامازيغية والفرنسية،و5216 منصب مالي للرتب الادارية وعدهها 6.

على أن تجرى في المسابقة الكتابية في الـ 12 جوان المقبل اما الاعلان عن النتائج فسيكون بين 11 و12 جويلية  .

وكشف شاب الذراع أن 347 ألف سجلوا أنفسهم على موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

وستحصلون على الاستدعاءات بمجرد إتمام التسجيل الالكتروني.

مشيرا إلى أن عدد المترشحين لمنصب استاذ تعليم ابتدائي بلغ 260 ألف.

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