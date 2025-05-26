35 درون لتأمين الغابات.. 150 مليون غرامة والمؤبد للمتسببين في إحراقها

كشف سعيد سي علي، ممثل المديرية العامة للغابات، اليوم الإثنين، عن اتخاذ جملة من التدابير تزامنا وموسم الاصطياف لسنة 2025، أين تم تخصيص 35 طائرة بدون طيار ( درون ) لتأمين الغابات من الحرائق، مشيرا إلى رفع القيمة المالية بخصوص الغرامات التي تصل إلى 150 مليون والسجن من 3 أشهر إلى المؤبد للمستبيين في إحراقها.

وأوضح سعيد سي علي خلال ندوة صحفية مشتركة نظمت من طرف قيادة الدرك الوطني. بالتنسيق مع كل من المديريات العامة للأمن الوطني الحماية المدنية وحماية الغابات. صباح اليوم، تحضيرا لموسم الاصطياف 2025، أن موسم الاصطياف يأتي تزامنا وحملة التصدي لحرائق الغابات. كما أن المديرية العامة للغابات شرعت في الأعمال التحسيسية منذ شهر جانفي الماضي.

وأشار ذات المتحدث أن المخطط الذي سطّرته المديرية العامة للغابات، يتضمن حماية الغابات في الأماكن الساحلية والداخلية. كما نوّه المديرية لديها 8 حضائر وطنية وأكثر من 140 غابة استجمام.

من جهة أخرى أكد ممثل المديرية العامة للغابات، بخصوص العقوبات المسلطة على المتورطين في حرائق الغابات. لم تعد كالسابق بسيطة، فالغرامات المالية اليوم تصل إلى 150 مليون والسجن من 3 أشهر إلى المؤبد.

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