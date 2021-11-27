380 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على معاقل قوات “المخزن”

نفذت وحدات الجيش الصحراوي، اليوم السبت، هجمات جديدة ضد مواقع جنود الإحتلال المغربي.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 380، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، اليوم السبت قوات المخزن وذلك بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس ومنطقة تجالت الطلح بقطاع ام ادريكة.

أما امس الجمعة فإستهدف قصف “البوليزاريو” مواقع القوات المخزنية بقطاعي حوزة والمحبس.

بالإضافة الى بمناطق فدرة المرس وكلب ديرت واكرارة العطاسة واكرارة الفرسيك.

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نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد مواقع قوات الاحتلال المغربية. واستهدفت هذه الهجمات مواقع قوات الاحتلال المغربي، بمنطقتي “فدرة التمات” بقطاع حوزة. وكذا “أم الدكن ” بقطاع البكاري، مرتين متتاليتين، كما استهدفت منطقة “سبخة تنوشاد” بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي، قد استهدفت مواقع القوات المغربية المحتلة، بمنطقة “فدرة لمرس” بقطاع حوزة.

وتتواصل هجمات وحدات جيش البوليزاريو منذ 13 نوفمبر 2020، ردا على الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف اطلاق النار. وكذا استهدافا لقوات الاحتلال المغربية التي تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي ( جدار الذل والعار).

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كشف الامين العام للامم المتحدة اونطونيو غوتيريس ان هيئته تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها قضية إنهاء استعمار. كما إعتبر اونطونيو غوتيريس الصحراء الغربية “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار”، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.

وفي التقرير الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الصحراء الغربية نوه الامين العام بقرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار. كما جدد غوتيريس بتعامل مجلس الأمن الدولي مع قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن.

من جهة أخرى دعا الامين العام إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره. وأن استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبيرة في المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.

وفي ذات التقرير كشف غوتيريس تدهور الحالة في الصحراء الغربية تدهورا كبيرا منذ أخر تقرير له. وواصل غوتيريس، قائلا “الآن أكثر من أي وقت مضى، بات التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.”

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