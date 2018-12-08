“4 آلاف شرطي” يُحاصرون “البيرنابيو” قبل “السوبر كلاسيكو”

قررت السُلطات الإسبانية، تسخير 4 آلاف عون أمن لضمان سير إياب نهائي “الكوبا ليبرتادوريس” بين “بوكا جونيور” و”ريفر بلايت” بسلام.

وأوضح، “خوسي مانويل رودريغز”، مندوب الحكومة المركزية بمدريد بأن ألفين من عناصر الشُرطة الوطنية سيكونون حاضرين في ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وأضاف :”ستتم تعبئة 1700 عنصر أمن خاصا من ريال مدريد و150 من الشُرطة البلدية، لأن المخاطر عالية في هذا اللقاء”.

وأشار في الأخير بأنه تم تخصيص 40 ألف تذكرة تُقسم بين مُحبي الفريقين، قبل “السوبر كلاسيكو” الذي سيُلعب، غدا الأحد.