4 أشهر حبس نافذة و “زوج ملاين” غرامة للحراقة الناجين بوهران

نطقت محكمة عين الترك بولاية وهران مساء أمس في قضية 15 حراقا الذين تم إنقاذهم من طرف فرقة عائمة لخفر السواحل بوهران.

وصدر حكم بإدانة أربعة منهم بشهرين حبس نافذة، في حين تم فرض غرامة مالية لبقية الحراقة بـ20 ألف دينار جزائري.

وصدرت الأحكام القضائية من طرف العدالة بعد التهم الموجهة إليهم بممارسة الهجرة غير الشرعية في المياه الإقليمية.

تم العثور على الحراقة على بعد8 أميال بحرية من شاطى راس فالكون في حدود الساعة الخامسة صباحا من أول أمس .

ليتم انتشال جثتين من بينهم فتاة والباقون، تم إنقاذهم بعد تدخل وحدة عائمة لحرس السواحل بوهران.