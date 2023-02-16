4 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار وإن قزام

سلّم يوم أمس، الأربعاء 15 فيفري 2023، ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الأمر يتعلق بكل من “ملوكي عبد الرحمان” المكنى “عبد الرؤوف”، “ملوكي سيد محمد” المكنى “عبد الصمد” و”ملوكي الشريف” المكنى “عبد الناصر”.

كما سلم إرهابي (01) آخر نفسه – يضيف المصدر نفسه- إلى السلطات العسكرية بإن قزام بنفس الناحية العسكرية، ويتعلق الأمر بالمدعو “التوجي عمر” المكنى “علي”.

وأوضح البيان، بأن الإرهابيين الذين كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل كان بحوزتهم مايلي:

– أربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛

– قنبلتين (02) يدويتين؛

– اثنا عشر (12) مخزن ذخيرة؛

– ثلاثة (03) حمالات مخازن وكمية من الذخيرة.

ونوهت وزارة الدفاع الوطني، إلى أن هذه العملية تأتي لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، كما تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.